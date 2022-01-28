Гринпис призвал Россию поддержать наиболее полную версию международного соглашения о пластике

Гринпис призвал Россию поддержать на предстоящей сессии Ассамблеи ООН наиболее полную версию международного соглашения о пластике. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организации.

Версия резолюции, которую Гринпис называет наиболее комплексной, предложена Перу и Руандой. Экологи говорят: она учитывает негативное влияние пластика на всех этапах — добычи нефти, производства пластиковых товаров, их транспортировки, использования и утилизации.

Согласно позиции Гринписа, международный договор, который может быть разработан на основе этого документа, должен:

быть юридически обязательным для стран-участниц;

остановить добычу ископаемого топлива (нефти, газа) для производства избыточных одноразовых пластиковых товаров и упаковки, поскольку это влияет на изменение климата;

стимулировать бизнес продавать продукты в контейнеры и бутылки покупателя и сокращать использование одноразовой упаковки;

запретить перевозить пластиковый мусор из богатых стран в бедные, из одних регионов в другие;

обязать правительства обеспечить занятость работников при трансформации отрасли и учитывать интересы местных жителей, которые могут быть подвержены воздействию вредных производств.

«Глобальный договор должен охватывать весь жизненный цикл пластика: производство, транспортировку, использование, утилизацию. Такой подход соответствует принципам циклической экономики: товары должны быть спроектированы так, чтобы их можно было повторно использовать, легко отремонтировать и переработать. Это позволит предотвратить и сократить не только растущее количество пластиковых отходов, но и выбросы парниковых газов», — говорит представитель проекта «Ноль отходов» Анна Крюкова.

Гринпис призывает своих сторонников отправить письмо главе делегации России на переговорах по пластику в ООН, министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, а также подписать петицию. Обсуждение возможных вариантов соглашения пройдет в Найроби с 28 февраля по 2 марта.