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Вышел финальный трейлер фильма «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:36

Sony Pictures показала финальный трейлер фильма «Анчартед: На картах не значится». В российском прокате картина появится 10 февраля.

В ролике Нейтан Дрейк (Том Холланд) объединяется с Виктором Салливаном (Марк Уолберг), «чтобы вернуть состояние, потерянное Магелланом пятьсот лет назад». Кроме того, становится известно, что Салливан владеет информацией о давно пропавшем брате Дрейка.

Картина основана на серии приключенческих видеоигр Uncharted, дебютировавшей в 2007 году. По сюжету Дрейк решает отправиться к таинственному острову в Тихом океане, чтобы найти легендарные сокровища Эльдорадо. По пути он встречает Салливана, и они становятся верными союзниками, которым предстоит приоткрыть завесу над одной из величайших тайн в истории.

Помимо Холланда и Уолберга в фильме снялись Антонио Бандерас («Интервью с вампиром»), Тати Габриэль («Леденящие душу приключение Сабрины»), София Али («Анатомия страсти»), Патриция Меден («Спецотряд „Кобра“») и другие. Режиссером выступил Рубен Флейшер, снявший «Добро пожаловать в Зомбиленд».

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