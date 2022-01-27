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Бывшего сотрудника посольства США в Москве обвинили в контрабанде наркотиков

Денис Ламехов
Сегодня в 12:24

Экс-сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля обвинили в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

По версии полиции, бывший дипломат и его супруга прилетели в Шереметьево из Нью-Йорка. На таможне у Фогеля обнаружили марихуану и гашишное масло. «Бывший американский дипломат обвиняется в контрабанде и хранении наркотических средств в крупном размере», — отметили в МВД.

Согласно данным ведомства, наркотики были замаскированы: марихуану обнаружили в упаковках от контактных линз, а гашишное масло — в картриджах для электронных сигарет. Расфасованные вещества были спрятаны в кроссовках, утверждают в полиции.

В отношении экс-дипломата возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 и части 2 статьи 228 УК. Максимальное наказание по первой — до двадцати лет лишения свободы, по второй — до десяти лет.

По данным сотрудников Следственного комитета, супруга Фогеля, отпущенная домой, до прибытия силовиков избавилась от улик в квартире. На записях камер наблюдения полицейские увидели, как она выносит из дома некий сверток и выбрасывает в мусор, а позже уносит его за пределы ЖК.

По одной из версий обвинения, Фогель мог использовать свой дипломатический статус для организации канала поставки наркотиков и последующего сбыта среди учащихся московской англо-американской школы, где он работал преподавателем, передает РИА «Новости».

В декабре 2021-го «Интерфакс» сообщал, что Фогеля задержали еще в августе. Он заявлял, что арестован за провоз 17 грамм марихуаны, которую, по его словам, ему выписал врач для облегчения последствий операции на позвоночнике.

Это якобы подтверждается записью в медкарте. Экс-дипломат заявлял, что не был в курсе действующего в России запрета на медицинскую марихуану.

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