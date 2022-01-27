В Китае построили жилой дом с «вертикальным лесом»

Итальянское архитектурное бюро Stefano Boeri Architetti завершило строительство первого жилого дома по собственной концепции «вертикального леса». Об этом пишет журнал Dezeen.

Жилой комплекс состоит из двух зданий высотой 80 метров, покрытых более чем 400 деревьями и несколькими тысячами кустарников. Башни расположились в городском округе Хуанган китайской провинции Хубэй.

Дома, в отличие от изначальной концепции Stefano Boeri, имеют как открытые, так и закрытые балконы. На открытых, в свою очередь, и расположились растения. Комплекс изначально был спроектирован так, чтобы листва «идеально вписывалась» в дизайн фасада.