Клэр Дэйнс и Джесси Айзенберг снимутся в экранизации романа «Флейшман в беде»

Американская актриса Клэр Дэйнс, известная по сериалу «Моя так называемая жизнь» и фильму «Тэмпл Грандин», снимется в экранизации романа Тэффи Бродессер-Акнер «Флейшман в беде». Об этом сообщил Deadline.

В сериале, который выпустит стриминговый сервис Hulu, также сыграют Джесси Айзенберг («Социальная сеть», «Светская жизнь») и Лиззи Каплан («Дрянные девчонки», «Монстро»).

Шоу расскажет историю Тоби Флейшмана, который после развода погружается в мир знакомств в онлайн-приложении. Одновременно с этим его бывшая жена Рэйчел исчезает, оставив его с детьми.

Мужчине приходится балансировать между воспитанием детей, продвижением по службе в больнице, общением со старыми друзьями и многочисленными связями с женщинами. Параллельно ему предстоит разобраться, что же случилось с Рэйчел и их браком.

Дэйнс исполнит роль Рэйчел, очень успешного и амбициозного агента по поиску талантов. Поначалу она наслаждается своей свободой после ухода от Тоби, однако затем новая жизнь становится для нее проблемой.

Бродесссер-Акнер выступит сценаристом проекта и исполнительным продюсером. Продюсировать шоу также будут Сара Тимберман, Карл Беверли, Сюзанна Грант, Джонатан Дейтон и Валери Фарис.