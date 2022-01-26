Лейбл Mute выпустит сборник лучших песен электронных экспериментаторов Suicide

Релиз получил название «Surrender», его выход намечен на 25 марта. В пластинку войдут 16 треков, включая хиты «Cheree», «Dream Baby Dream» и «Radiation». Будут в альбоме и новинки — ранее не издававшиеся версии композиций «Girl» и «Frankie Teardrop». Последняя уже доступна для прослушивания.

Американский лейбл Mute Records выпустит сборник лучших песен нью-йоркской группы Suicide, одного из наиболее влиятельных коллективов экспериментальной электронной музыки 1970-х годов. Об этом сообщает The Quietus.

Сборник выйдет с комментариями Генри Роллинза, фронтмена американской хардкор-группы Black Flag и друга Suicide.

Участники коллектива Алан Вега и Мартин Рев при создании композиций использовали в основном лишь драм-машину, синтезатор и вокал — своим примитивным звучанием их треки оказали влияние как на электронную, так и на панк-сцену.

Алана Вегу принято считать одним из первых людей, употребившим слово «панк» применительно к музыке: группа называла свои выступления, зачастую агрессивные и провокационные, «панк-мессами».

Вега скончался в 2016 году. Предлагаем перечитать архивное интервью музыканта и художника «Афише», которое он дал в 2011-м в преддверии выставки «New York Minute» в музее «Гараж».