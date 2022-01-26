Florence and The Machine выступят на фестивале Flow в Хельсинки

Фестиваль Flow, который пройдет в Хельсинки с 12 по 14 августа, объявил свежую волну лайнапа. В нее вошли Florence and The Machine, британская певица Холли Хамберстон и ряд финских исполнителей: поп-певица Паула Весала, рэперы Gettomasa, IBE, группа Gasellit, Arppa и Роза Кост.

Они присоединятся к уже заявленным артистам: Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Майклу Кивануке, Sigrid, Fred Again., Bikini Kill, Princess Nokia и другим. Всего на Flow будет около 150 исполнителей. Полный лайнап можно посмотреть на сайте феста.

Flow будет проходить согласно ковидным требованиям властей Финляндии. Попасть на него можно будет при предъявлении сертификата о полном цикле вакцинации препаратом, признанным в ЕС, перенесенном заболевании или с отрицательным ПЦР-тестом.