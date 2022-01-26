Хабаровский суд прекратил дело о неуважении к власти из‑за матерного стихотворения про «Мишу и Вову»

Хабаровский краевой суд отменил штраф в 30 тыс. рублей журналистке «Просто газеты» Татьяне Хлестуновой и прекратил в отношении нее дело о неуважении к власти. Поводом для административного дела стало матерное стихотворение о «Мише и Вове», которое журналистка опубликовала в сентябре 2021 года в инстаграме.

«Медиазона»* приводит текст стихотворения: «Меня зовут Миша, я с Вовой дружу. Всегда вместе с Вовой за ручку хожу. Тупое **** [лицо], ***** [ерунду] я несу. Единственный козырь — жопа моя. Народ не ценил я и нес ерунду. Теперь вместе с Вовой я ***** [к черту] иду».

В декабре Центральный районный суд Хабаровска счел, что стихотворение «цинично», «оскорбляет общественную нравственность» и «выражает явное неуважение к обществу». По словам правозащитников, полицейские на суде заявили, что в произведении речь идет о губернаторе Хабаровского края Михаиле Дегтяреве и президенте Владимире Путине.

В решении суда это не упоминается. Сама Хлестунова утверждала, что все совпадения с реальными людьми случайны.

* «Медиазона» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.