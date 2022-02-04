В Москве пройдет гала-вечер Театра Бориса Эйфмана. Покажут сцены из его самых знаковых спектаклей

23 апреля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдет гала-вечер Театра балета Бориса Эйфмана. Об этом «Афише Daily» рассказали его организаторы.

В программу концерта вошли фрагменты из наиболее знаковых спектаклей хореографа — постановок «Анна Каренина», «Евгений Онегин», «Роден, ее вечный идол», «По ту сторона греха», «Реквием», «Красная Жизель», «Чайковский. Pro et Contra» и других.

На сцене покажут и моменты из премьерного спектакля этого года «Чайка. Балетная история» — новой пластической интерпретации пьесы Антона Чехова. По словам организаторов, для шоу выбраны самые выразительные сцены.

Концерт будет состоять из двух актов, каждый по 40–45 минут. Билеты можно купить эксклюзивно на «Афише» (стоят они от 500 до 18 тыс. рублей).

Борис Эйфман — автор более 40 балетных постановок и лауреат множества премий, включая «Бенуа танца», «Золотую маску», «Золотой софит» и других. В своем творчестве хореограф сочетает классический балет с современной хореографией, а основой его постановок зачастую становятся классические произведения русской и западной литературы.