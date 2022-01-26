Генпрокуратура признала нежелательной организацией польскую WOT Foundation

Генеральная прокуратура России признала нежелательной польскую неправительственную организацию WOT Foundation («ВОТ Фонд»). Об этом говорится на сайте ведомства.

По мнению прокуратуры, деятельность WOT Foundation «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Решение принято «по результатам изучения поступивших материалов». Каких именно, не уточняется.

В список нежелательных организаций, составляемый Минюстом, WOT Foundation пока не внесена. В Генпрокуратуре заявили, что отправили в министерство запрос на ее включение.

WOT Foundation организует и спонсирует российско-польские форумы и конференции при участии политиков, журналистов и представителей интеллигенции, разделяющих либеральные ценности. Организация проводит различные конкурсы, научные и культурные обмены, в том числе между студентами и молодежью.

В частности, WOT Foundation участвовала в проведении Форума Бориса Немцова в 2019 году и в организации в Варшаве семинара для журналистов, специализирующихся на международной тематике.