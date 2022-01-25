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Базу вакцинированных россиян опубликовали в даркнете

Юлия Онодэра
Вчера в 23:41

Базу вакцинированных россиян выставили на продажу в даркнете за 100 тыс. долларов. В нее попали данные пользователей приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус». Об этом сообщил телеграм-канал «Утечки информации».

По информации источника, в базе содержится 10 тыс. строк. В них можно найти даты рождения вакцинированных, первые буквы их имен, фамилий и отчеств на русском и английском языках, первые две цифры серии и последние три цифры номера паспорта.

Кроме того, файл содержит данные об уникальных номерах регистровой записи пациентов, названиях полученных вакцин и QR-коды в формате PNG, закодированные в Base64, со сроками их действия.

«Выборочная проверка показала, что QR-коды действительные, ведут на сайт Госуслуг и данные в образце полностью совпадают с тем, что указано на официальной странице проверки QR-кодов. Продавец утверждает, что в полной базе 48 млн строк», — утверждает телеграм-канал.

Персональных данных людей в базе нет, однако, как отметило издание «Холод», «там все равно десятки миллионов записей о том, когда и какую вакцину вкололи конкретному (обезличенному) россиянину».

«Проще говоря, это такая подробная база о распределении вакцин по регионам и по возрасту привитых (дата рождения там тоже есть). Если вы прививались до начала сентября, когда Госуслуги все же прислушались и закрыли эту уязвимость, то скорее всего информация о вашей дозе там тоже есть», — отметил замглавредактора «Холода» Михаил Зеленский.

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