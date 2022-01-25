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Конкурс социальной рекламы «Твой взгляд» объявил победителей

Виктория Шанина
Сегодня в 16:51

Девять студентов московских вузов стали победителями второго сезона конкурса социальной рекламы «Твой взгляд». Об этом объявила основатель Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» и организатор конкурса Софья Троценко.

В 2021 году конкурс длился с 10 сентября по 30 ноября. Организаторы получили 480 заявок от студентов из 48 вузов Москвы — в четыре раза больше, чем в прошлом сезоне.

В топе тем, которые волновали участников в этом году больше всего, оказались ментальное здоровье, экология, защита животных, домашнее насилие и безопасность на дороге. Также, в редком формате ambient-медиа, была представлена проблема зависимости от смартфонов и соцсетей.

Второй сезон был разделен на три категории: «Город и ты», «Соцсети: быть, а не казаться» и свободная тема. Работы и имена победителей представлены ниже.

«Соцсети: быть, а не казаться»
1-е место — Ольга Баврина (НИУ ВШЭ)

1 из 9

«Соцсети: быть, а не казаться»
2-е место — Ольга Елагина, Ксения Дмитриенко, Мария Тришина (РГГУ)

2 из 9

«Город и ты»
3-е место — Виктория Ермолаева (Московский политехнический университет)

9 из 9

«Проведение конкурса „Твой взгляд“ — для нас отличная возможность узнать, что волнует начинающих художников сегодня и будет волновать всех нас уже завтра. В этом году мы постарались дать участникам как можно больше профессионального контекста, устраивали встречи с НКО и создателями социальной рекламы. Рада, что с каждым годом „Винзавод“ предоставляет студентам все больше возможностей для входа в профессию и первых профессиональных шагов в арт- и бизнес-индустрии», — отметила Софья Троценко.

Она также анонсировала выставку работ участников. С 1 февраля в Бродильном цехе в ЦСИ «Винзавод» будут представлены 46 проектов на социальную тематику. В том числе полиграфические и цифровые постеры, видеоработы и проекты в формате ambient-медиа.

«Очень важно и хорошо, что у сегодняшних студентов появилась публичная платформа, гораздо более широкая, чем группа или институт, куда можно выложить свою работу, получить профессиональную оценку, увидеть работы своих сверстников. Это неоценимо для профессионального роста», — добавил академик Академии графического дизайна Игорь Гурович.

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