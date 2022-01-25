Конкурс социальной рекламы «Твой взгляд» объявил победителей

Девять студентов московских вузов стали победителями второго сезона конкурса социальной рекламы «Твой взгляд». Об этом объявила основатель Фонда поддержки современного искусства «Винзавод» и организатор конкурса Софья Троценко.

В 2021 году конкурс длился с 10 сентября по 30 ноября. Организаторы получили 480 заявок от студентов из 48 вузов Москвы — в четыре раза больше, чем в прошлом сезоне.

В топе тем, которые волновали участников в этом году больше всего, оказались ментальное здоровье, экология, защита животных, домашнее насилие и безопасность на дороге. Также, в редком формате ambient-медиа, была представлена проблема зависимости от смартфонов и соцсетей.

Второй сезон был разделен на три категории: «Город и ты», «Соцсети: быть, а не казаться» и свободная тема. Работы и имена победителей представлены ниже.