Denzel Curry выпустил сингл «Walkin» и объявил о концертах в России

Трек войдет в грядущий альбом Denzel Curry под названием «Melt My Eyez See Your Future». В записи пластинки примут участие T-Pain, Slowthai, Rico Nasty, Kenny Beats, Thundercat, Robert Glasper и другие. Дата выхода альбома пока неизвестна.

«Мне нравится традиционный хип-хоп, мне нравится драм-н-бейс, мне нравится трэп, мне нравится поэзия, поэтому многое из этого будет переплетено в этом альбоме, включая джаз и многие жанры, на которых я вырос в детстве», — рассказал рэпер.

Концерт Denzel Curry пройдет 27 мая в Петербурге в клубе «Морзе», а также 28 мая в Москве в «ГлавClub».