Преступная империя в России и смертные приговоры в новом криминальном сериале Юрия Быкова

Продюсерская компания «Среда» совместно с онлайн-кинотеатром IVI разрабатывает сериал «Лихие» про крупнейшую преступную группировку в мире — ОПГ «Общак». Премьера запланирована на 2023 год, сообщается в релизе от создателей картины. Режиссером проекта выступил Юрий Быков, сценарий пишет Олег Маловичко, а Александр Цекало и Иван Самохвалов стали генеральными продюсерами. Ранее они все вместе работали над криминальным многосерийным триллером «Метод». Сюжет «Лихих» основан на воспоминания Евгения Демина. Уже в 6 лет его отец Павел взял с собой на медвежью охоту, а в 13 мальчик совершил свое первое заказное убийство. Следующие 10 лет Евгений и Павел были штатными киллерами хабаровской ячейки «Общака». Через время Евгений решает вступить в ОПГ Краба, своего крестного. Но для этого ему приходится бросить вызов Джему, лидеру «Общака», и начать криминальную войну на Дальнем Востоке.

«Общак» — это не просто ОПГ, а целая преступная империя, которая в 90-х контролировала бизнес на 2,4 млн квадратных километрах земли (14% территории России).

Такие истории не проходят бесследно, а некоторые продолжаются до сих пор. Частично участники событий, связанных с ОПГ «Общак», пережили этот период – например, Евгений, который растит сына. Но все они по сей день ждут смертного приговора, обещанного криминальным сообществом. По словам самого Демина, для него этот сериал — память о его отце, история на память сыну и поучительная картина для молодых людей, которые романтизируют криминальную жизнь. Главный герой истории отмечает, что эта жизнь не приведет ни к чему хорошему, но платить за все рано или поздно придется. «Что мы на этой Земле оставляем после себя? Ни деньги, ни машины, ни квартиры. Оставить после себя мы можем только память. Так случилось, что мой отец после себя в этой жизни не оставил ничего, кроме детей — меня, братьев. Оставил навыки, которым он меня научил, ту жизнь, которой он меня наградил, последствия этой жизни. Но из материальных вещей, кроме пары фотографий, от него ничего не осталось. Поэтому я решил, что надо сохранить память о моем отце, каким бы он ни был», — заявил Демин.

«В начале 90-х мне довелось побывать в Хабаровске, Владивостоке, Уссурийске, Находке, Благовещенске, Комсомольске-на-Амуре, Сахалине. Дикая смесь из праворульных машин, границы с Китаем, в меню ресторанов мясо крокодила и страуса и бедность, азиатская еда. И никогда не забуду покосившуюся избу (буквально избу) с неоновой надписью „Казино Империал“.



Наверное, по количеству несчастий в мире, свалившихся на голову, русский народ самый несчастный, по количеству талантов-самый талантливый. Но один талант особенный. Выживать. Конечно, русский язык и здесь сыграл злую шутку. Выживать, чтобы выжить и выживать кого‑то (опять-таки, чтобы выжить).



Отец автора истории, сам автор и теперь его сын передали друг другу генетический паттерн. Они умеют выживать. Мы умеем выживать в России, вне России. По закону, вне закона. В войну и в мирное время. В 90-е и сейчас». Александр Цекало Генеральный продюсер компании «Среда», генеральный продюсер сериала

Генеральный продюсер компании «Среда» и сериала «Лихие» Иван Самохвалов добавил: «Несмотря на то, что тема социального феномена 90х одна из самых популярных в российском кино, успешные фильмы и сериалы о нём можно перечислить на пальцах одной руки. Это время, которое ещё минимум 100 лет будет звенеть в нашем сознании и в сознании наших детей. Мы до сих пор не смогли переосмыслить, переработать, ответить себе на вопрос: что это было? Почему развал всех систем власти СССР создал вакуум власти такого масштаба, и как так получилось, что вся страна следующие 10 лет жила по понятиям людей, которые заполнили собой этот вакуум. И почему по сей день во многих частях нашей страны и общества эта система понятийного права преобладает».