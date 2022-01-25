В США на аукционе продадут вещи сына Джона Леннона в виде NFT

Сын солиста The Beatles Джона Леннона Джулиан выставил на аукцион Julien’s Auctions личную коллекцию редких и значимых предметов в виде NFT. Торги состоятся в городе Беверли-Хиллз 7 февраля.

На аукционе будут представлены ноты к песне The Beatles 1968 года «Hey Jude», написанные Полом Маккартни для Джулиана, чтобы утешить его во время развода родителей. Кроме того, в коллекцию вошли афганское пальто Джона Леннона со съемок фильма «Magical Mystery Tour», черный плащ музыканта из картины «Help!», а также три старинные гитары, подаренные Джулиану его отцом.

«Эти предметы подчеркивают тесные отношения и связь между Джулианом и его отцом, Джоном Ленноном, и включают проникновенное повествование Джулиана, документирующее личное значение каждого предмета», — сказано на сайте Julien’s Auctions.

Часть выручки от продажи NFT коллекции будет пожертвована в фонд The White Feather, который занимается экологическими и гуманитарными вопросами.