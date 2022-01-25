Сингапурские ученые изобрели фитнес-трекер, способный выявлять депрессию

Группа ученых из Наньянского технологического университета в Сингапуре изобрела фитнес-трекер, способный выявлять депрессию. Об этом сообщили на сайте учебного заведения.

Специалисты разработали компьютерную программу Ycogni model, которая может определить, кто из людей имеет повышенный риск развития депрессии. Технология выявляет склонность к депрессии или ее отсутствие с 80%-ной точностью.

Ycogni model анализирует физическую активность человека, его сон и циркадные ритмы, частоту сердечных сокращений, расход энергии и другие показатели. Ученые исследовали с помощью программы 290 человек в Сингапуре.

Участники исследования носили устройства в течение двух недель и прошли два медицинских обследования, в ходе которых их проверяли на наличие депрессивных симптомов.

По данным ВОЗ, в мире от депрессии страдают 264 млн человек, причем половина из них не знают о своем диагнозе и не получают лечение. Специалисты из Сингапурского института психического здоровья прогнозируют рост проблем с психикой в связи с пандемией.