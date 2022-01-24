Сотрудников ФСБ, похитивших 136 млн рублей из банка под видом спецоперации, осудили на 8-10 лет

Сотрудников ФСБ, которые под видом спецоперации похитили из банка 136 млн рублей, осудили на сроки от восьми до десяти лет колонии. Об этом сообщил ТАСС.

Бывшие бойцы спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» напали в июне 2019 года на отделение банка «Металлург» в Москве. Они забрали деньги у некоего Александра Юмаранова, который якобы пришел обменять рубли на доллары, и передали большую их часть бизнесмену Борису Караматову — он находится сейчас в розыске.

По информации «РБК», украденные деньги принадлежали ассирийским предпринимателям, которые нелегально занимались валютными операциями на рынке «Москва» в Люблино.

Шестеро бывших офицеров ФСБ и два их подельника признали свою вину в разбое, совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере с угрозой применения насилия. Они будут отбывать наказание по ст. 162 УК РФ в колонии строгого режима.

Александру Карелину и Дмитрию Капышкину предстоит провести в заключении 8 лет, Роману Оболенскому и Владимиру Урусову — 9 лет, Хетаг Маргиеву — 8,5 лет, Артуру Власову — 10 лет, Дмитрию Казанцеву — 9,5 лет, Дмитрию Чиквину — 8 лет. Последнему также назначили штраф в 300 тыс. рублей.

В целом, фигуранты дела должны будут заплатить Александру Юморанову сумму в 81 млн 629 тыс. рублей в качестве компенсации материального ущерба. Пострадавшему также вернут 15 млн, которые изъяли у осужденных. Часть суммы ущерба виновные уже перечислили.