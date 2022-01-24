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Netflix опубликовал трейлер комедийного детектива «Murderville»

Юлия Онодэра
Вчера в 22:37

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного детектива «Murderville» («Город убийств»). Ролик появился на ютьюб-канале компании.

Главную роль в картине исполнил Уилл Арнетт. Он сыграл старшего детектива Терри Сиэттла, который расследует убийства. Его партнерами становятся знаменитости, которым не известен сценарий происходящего на экране.

Продюсером шоу выступил Кристер Джонсон, он же написал сценарий проекта. Помимо Арнетта, в «Murderville» снялись Кен Чжон, Энни Мерфи, Кумаил Нанджиани, Шэрон Стоун, Конан О’Брайен и Маршон Линч, а также Ханифа Вуд, Лилан Боуден и Филипп Смити.

Всего в первом сезоне проекта будет шесть серий. Их поставят режиссеры Йэн Моррис и Бреннан Шрофф. Премьера состоится на Netflix 3 февраля.

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