Вышел первый тизер мультфильма «Пиноккио» от Гильермо дель Торо

В ролике сверчок, который представляется Себастианом Джеем Крикетом, обещает рассказать одну историю, которую на самом деле никто не знает. А он знает отлично, ведь жил в сердце деревянного мальчика.

«Музыкальный фильм с покадровой съемкой рассказывает историю бесшабашного деревянного человечка Пиноккио, которому предстоит пережить множество приключений, прежде чем он станет настоящим мальчиком», — говорится в описании тизера.

В оригинальной версии сверчка Себастиана озвучил Юэн МакГрегор, Пиноккио — Грегори Манн, Джеппетто — Дэвид Брэдли, известный по ролям в «Гарри Поттере» и «Игре престолов». В работе над мультфильмом также участвовали Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и другие.

«Пиноккио» появится на Netflix в декабре 2022 года.