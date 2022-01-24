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Вышел первый тизер мультфильма «Пиноккио» от Гильермо дель Торо

Семён Гудошников
Сегодня в 17:35

На ютьюб-канале Netflix Russia появился русскоязычный тизер анимационного фильма «Пиноккио» режиссера Гильермо дель Торо.

В ролике сверчок, который представляется Себастианом Джеем Крикетом, обещает рассказать одну историю, которую на самом деле никто не знает. А он знает отлично, ведь жил в сердце деревянного мальчика.

«Музыкальный фильм с покадровой съемкой рассказывает историю бесшабашного деревянного человечка Пиноккио, которому предстоит пережить множество приключений, прежде чем он станет настоящим мальчиком», — говорится в описании тизера.

В оригинальной версии сверчка Себастиана озвучил Юэн МакГрегор, Пиноккио — Грегори Манн, Джеппетто — Дэвид Брэдли, известный по ролям в «Гарри Поттере» и «Игре престолов». В работе над мультфильмом также участвовали Кейт Бланшетт, Тильда Суинтон, Кристоф Вальц и другие.

«Пиноккио» появится на Netflix в декабре 2022 года.

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