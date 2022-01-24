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Европарламент одобрил законопроект, запрещающий использовать личные данные для «агрессивной рекламы»

Виктория Шанина
Сегодня в 15:59

Европейский парламент утвердил законопроект, по которому крупным компаниям запрещается использовать личные данные для показа рекламы в интернете. За проголосовали 530 депутатов, против — 78, пишет The Verge.

Согласно поправкам в рамках закона о цифровых услугах (DSA), интернет-платформам, таким как Google, Meta (бывший Facebook) и Amazon, запретят использовать конфиденциальную информацию для показа таргетированной рекламы. Под такими данными подразумевается в том числе возраст, национальность, сексуальная ориентация и религия.

Алгоритмы рекламы должны стать более прозрачными. Пользователи смогут отказаться от отслеживания и потребовать компенсацию в случае неудаления неподобающего, незаконного или разжигающего ненависть контента.

Также Европарламент поддержал предложение о запрете таргетированной рекламы для несовершеннолетних и механизмов, которые тайно собирают информацию о пользователях без их согласия. Компаниям, которые нарушают правила, может грозить штраф в размере до 6% от выручки.

Новые меры вступят в силу с 2023 года, их согласование с Еврокомиссией и странами Евросоюза начнется 31 января.

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