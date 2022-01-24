В лондонском пабе Гая Ричи вспыхнул пожар уже во второй раз за полгода

Возгорание на балконе верхнего этажа заметили очевидцы и вызвали экстренные службы. Пожарные быстро справились с огнем, никто не пострадал.

23 января лондонский паб Lore of the Land, которым владеет режиссер Гай Ричи, загорелся. Это второй за полгода пожар в заведении, но в прошлый раз все было серьезнее. Об этом пишет The Sun.

«Моей первой мыслью было: „О боже, это происходит снова“. Но через некоторое время стало ясно, что этот пожар не такой сильный, как в прошлый раз», — сказал один из жителей соседнего дома, который застал пожар.

В июне 2021 года в пабе вспыхнул пожар, уничтоживший всю крышу дома. Тогда на место происшествия приехали десять пожарных машин и около 70 пожарных. В тот раз на ликвидацию огня понадобилось несколько часов, в этот раз — около 40 минут.

Ричи купил помещение в 2018 году, а открыл паб в прошлом. Посетители первого этажа Lore of the Land могут выпить пива и закусить паштетом из топинамбура с хрустящей куриной кожей или крекером с семечками. На втором этаже гостей ждет оленина из его загородного поместья в Уилтшире.

Ранее режиссер владел пабом Mayfair the Punch Bowl, но продал его в 2013 году.