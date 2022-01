В лондонском пабе Гая Ричи вспыхнул пожар уже во второй раз за полгода

23 января лондонский паб Lore of the Land, которым владеет режиссер Гай Ричи, загорелся. Это второй за полгода пожар в заведении, но в прошлый раз все было серьезнее. Об этом пишет The Sun.

Возгорание на балконе верхнего этажа заметили очевидцы и вызвали экстренные службы. Пожарные быстро справились с огнем, никто не пострадал.