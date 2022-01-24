В российских школах откажутся от европоцентричного преподавания мировой истории

В новой концепции преподавания школьного курса всеобщей истории, разработка которого почти завершена, не будет акцента на истории Европы. Школьники будут изучать прошлое и других частей света, пишут «Ведомости» со ссылкой на научного руководителя Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна.

По его словам, авторы концепции решили отойти от установки, что Европа — центр мировой культуры и цивилизации. Если сейчас на уроках всеобщей истории упор делается на событиях в границах Европы, то в новой концепции значительное место выделят Азии, Африке и Латинской Америке.

«Сейчас в учебниках по всеобщей истории лишь пара параграфов в конце рассказывает о Китае, Японии, странах Африки. Это всего четыре обзорных урока, что не позволяет сформировать у учащихся понимание событий по этим странам», — пояснил преподаватель истории, член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков.

В курс также предложили включить историю стран СНГ и Балтии, что вызвало дискуссию во время проработки вопроса. Будет ли она включена, не уточняется.

Концепция определяет лишь основные подходы к преподаванию предмета и минимальный перечень событий, дат и персоналий. Опираясь на них, педагогам нужно будет самостоятельно вырабатывать рабочую программу. Ожидается, что на основании новой концепции будет создано новое поколение учебников.

После 1 февраля концепцию направят для обсуждения экспертам РИО, РВИО, Российской академии образования, МГУ и РГГУ. К 15 марта завершится сбор замечаний к документу, а к концу апреля доработанный текст планируют отправить в Минпросвещения. Готовый стандарт собираются выработать к 1 сентября.