Свайпы решают судьбу в трейлере документалки «Аферист из Tinder» от Netflix

Вышел официальный трейлер документальной картины «Аферист из Tinder». Посмотреть его можно на ютьюб-канале стриминговой платформы Netflix.

В ролике три женщины рассказывают свою историю знакомства с парнем мечты из Tinder. Поначалу все выглядит как сказка, но потом оказывается, что он мошенник, который начинает вымогать деньги и угрожать им.

Мужчина по прозвищу Аферист из Tinder, признанный преступником в нескольких странах и скрывающийся от правосудия, соблазнял женщин и выманивал у них миллионы. Три из них решили отомстить — о них и рассказывает документалка Netflix.

«Любовь в современном мире онлайн-знакомств — опасная игра, и не всякий мужчина — сказочный принц», — гласит описание трейлера.