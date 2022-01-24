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Росреестр запустит в России платформу для объединения геоданных, в том числе о земле и недвижимости

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:53

Росреестр готовится к запуску цифровой платформы «Национальная система пространственных данных» (НСПД), на которой будет содержаться информация о земле, недвижимости, правах и кадастровой оценке. Об этом сообщает «Коммерсант».

Разработкой платформы займется специально создаваемая правительством госкомпания «Роскадастр», она же будет отвечать за передачу сведений между информационными системами федеральных органов (Минэкономики, Минприроды, Минсельхоза, Росимущества, Рослесхоза — всего 14), регионов и муниципалитетов.

Запуск НСПД может состояться в 2023 году, пишет газета. К этому моменту Росреестр должен подготовить порядок подключения к платформе и требования к формату данных для их обмена.

В итоге должна получиться многослойная цифровая карта России, доступ к которой можно будет получить на «Госуслугах». Первыми протестировать систему смогут Татарстан, Иркутская область, Пермский и Краснодарский край — они уже участвуют в создании единого информационного ресурса Росреестра по учету земли и недвижимости.

Издание предполагает, что НСПД будет пользоваться бизнес, чтобы узнавать о доступности земли для возведения жилых домов. Это должно простимулировать запуск в России новых инфраструктурных проектов.

«Коммерсант» отмечает, что ранее уже были попытки по уточнению и цифровизации данных. Начало системной работы в сфере учета геоданных произошло в 2020 году и объясняется в том числе потребностью государства в капвложениях — тогда Росреестр впервые подсчитал доступные для жилищной застройки земельные площадки.

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