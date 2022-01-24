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В Москве начался сбор бутылочных пробок, из которых в Уфе делают тактильные стены для незрячих детей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:31

Телеграм-канал «Вино и люди», московский бар Russian Wine и транспортная компания «РПМ Логистик» объявили акцию по сбору бутылочных пробок, из которых в Уфе создают тактильные стены и дорожки для незрячих и слабовидящих детей.

Центр «Ломая барьеры» делает тактильные стены с 2018 года. Первую стену длиной 9 метров установили в уфимской коррекционной школе-интернате № 28 для слепых детей. Их создают их винных пробок, пуговиц, палочек для мороженого и других небольших вещей.

«Руки деток быстро устают от шрифта Брайля. Им надо на что‑то переключаться. И тактильные поверхности — это хороший способ познания мира руками», — объяснила мать Софии и Артема Елена Бондаренко.

В этом году центр планирует сделать три стены по шесть метров длиною и 25-метровую дорожку, рассказала куратор проекта Алина Хабирова. Для этого понадобится три или четыре больших мешка использованных пробок. «Мы нуждаемся в пробках постоянно, это важный компонент таких поверхностей. <…> Это и экологично, и это вовлекает людей в дело помощи детям», — сказала она.

Чтобы помочь проекту, до 31 января на входе в бар Russian Wine можно будет оставить использованные пробки. В феврале собранные в мешки пробки отправятся в Уфу.

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