Джон Хэмм пожаловался в рекламе Apple TV на то, что фильмы с ним не показывают на Apple TV

Джон Хэмм возмущен из‑за того, что фильмы с его участием не показывают на Apple TV. Своими переживаниями он поделился в рекламе стриминга.

Актер пролистывает каталог Apple TV и видит картины с Томом Хэнксом, Томом Холландом, Стивом Кареллом, Билли Айлиш, Сэмюэлем Л. Джексоном и другими звездами. Он пытается найти постер со своим изображением, но его все нет. «Эй, Apple, я чем‑то тебя обидел? А как насчет Джона Хэмма?», — спрашивает он.

После этого он смотрит сериал «Тэд Лассо» и говорит, что мог бы сыграть героя Джейсона Судейкиса, заодно высмеивая совет футбольного тренера «быть золотой рыбкой». Затем Хэмм смотрит «Финча» с Хэнксом, и в голову к нему приходит идея: с помощью связей коллеги получить место на Apple TV. Он записывает голосовое сообщение, но память на телефоне кончается.