Джон Хэмм пожаловался в рекламе Apple TV на то, что фильмы с ним не показывают на Apple TV

Джон Хэмм возмущен из‑за того, что фильмы с его участием не показывают на Apple TV. Своими переживаниями он поделился в рекламе стриминга.
Актер пролистывает каталог Apple TV и видит картины с Томом Хэнксом, Томом Холландом, Стивом Кареллом, Билли Айлиш, Сэмюэлем Л. Джексоном и другими звездами. Он пытается найти постер со своим изображением, но его все нет. «Эй, Apple, я чем‑то тебя обидел? А как насчет Джона Хэмма?», — спрашивает он.
После этого он смотрит сериал «Тэд Лассо» и говорит, что мог бы сыграть героя Джейсона Судейкиса, заодно высмеивая совет футбольного тренера «быть золотой рыбкой». Затем Хэмм смотрит «Финча» с Хэнксом, и в голову к нему приходит идея: с помощью связей коллеги получить место на Apple TV. Он записывает голосовое сообщение, но память на телефоне кончается.
Хамм смотрит другие программы Apple и натыкается на «Лебединую песню» с Махершалой Али, где актер играет две версии одного и того же персонажа. На это раздраженный Хамм отвечает: «Похоже на читерство. Мог бы клонировать меня!». В конце рекламы он замечает, что даже у Снупи из комиксов Peanuts есть собственное шоу.
Рекламу выпустили в преддверии Супербоула, поэтому Collider предполагает, что в скором времени стриминг анонсирует новый проект, в котором примет участие Хэмм.