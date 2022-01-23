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«Корона голове ума не прибавляет»: в Турции журналистку арестовали за пословицы

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:45

В Турции журналистку Седеф Кабаш арестовали за пословицы якобы в адрес президента Реджепа Эрдогана. Она рассказывала их в прямом эфире оппозиционного турецкого канала Tele1, передает CNN.

Хоть Кабаш и не называла имени президента, генпрокуратура Стамбула решила, что она оскорбила Эрдогана. Кабаш процитировала традиционные турецкие пословицы.

«Корона голове ума не прибавляет», — сказала журналистка, ссылаясь на почти двадцатилетний срок правления Эрдогана. Затем она сказала: «Когда скот входит во дворец, он не становится королем, а дворец становится хлевом».

Министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль написал в твиттере, что «проклинает отвратительные слова в адрес президента, которого избрал народ», и пообещал судить тех, кто употребляет «незаконные выражения, возникающие из зависти и ненависти». Такого же мнения придерживаются и другие турецкие чиновники.

Утром 22 ноября Кабаш задержали в отеле и доставили в полицию, а оттуда отвезли в прокуратуру. В конце концов она оказалась в суде, где ее «немедленно» арестовали. Адвокат журналистки заявил, что будет «до конца бороться с беззаконием».

В некоммерческой организации «Репортеры без границ» (RSF) по этому поводу сообщили, что с момента избрания Эрдогана президентом в 2014 году в стране были осуждены по аналогичным обвинениям 70 журналистов.

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