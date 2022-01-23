Адель созвонилась с фанатами и лично извинилась за перенос концерта в Лас-Вегасе

Адель вышла на связь с несколькими поклонниками, которые собирались послушать на концерте песни из ее альбома «30». Один из тех, кому посчастливилось пообщаться с кумиром, выложил видео разговора в инстаграме. Он «простил» Адель за отмену шоу и признался, что пластинка «исцелила» его.

Адель созвонилась по FaceTime со своими фанатами и лично извинилась за перенос концерта в Лас-Вегасе. Отложить шоу пришлось из‑за коронавируса, с которым «слегла» почти вся команда певицы. Об этом пишет Variety.

«Я благодарна за то, что вы были так добры ко мне. Я очень ценю это», — ответила Адель и пообещала встретиться с фанатом.

Одна группа фанатов скандировала плачущей Адель «Все в порядке!». Пара из Нью-Йорка посоветовала ей не торопиться и подготовиться к шоу, не поддаваясь негативу.

21 января, менее чем за 24 часа до концерта, Адель записала видеообращение, в котором в слезах сообщила о переносе. Она сказала, что большая часть ее команды сдала положительный тест на коронавирус, а площадку не успели подготовить.

«Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы подготовить шоу вовремя и чтобы вам оно понравилось, но наши планы разрушили задержки поставок [реквизита] и COVID-19. Половина моей команды заболела им и до сих пор болеет, и было невозможно закончить шоу. Я выпотрошена — мне жаль, что я говорю об этом в последнюю минуту, мы не спали больше 30 часов, пытаясь осознать то, что у нас не хватило времени. Я так расстроена, и мне очень стыдно, и мне очень жаль всех, кто приехал на концерт. Мне очень, очень жаль», — сказала Адель.