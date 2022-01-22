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Фанаты Аны де Армас подали в суд на Universal. Актрису показали в трейлере, но в фильме ее не было

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:33

Двое поклонников Аны де Армас подали в суд на студию Universal. Мужчины утверждают, что их обманом заставили оплатить аренду фильма «Вчера» 2019 года. Об этом передает Variety со ссылкой на их коллективный иск.

38-летний Конор Вулф и 44-летний Питер Майкл Росза заявили, что каждый из них заплатил по 3,99 доллара за картину на Amazon Prime. Они ожидали увидеть актрису, потому что ее показали в трейлере, но она так и не появилась.

Мужчины хотят наказать студию за маркетинговый обман, поэтому требуют от нее не менее 5 млн долларов от лица всех пострадавших. В иске они написали, что в конечном итоге никакой ценности для них покупка не представляет.

Во «Вчера» Химеш Патель играет Джека Малика, певца и автора песен, который благодаря сверхъестественному происшествию стал единственным человеком на Земле, который помнит The Beatles. На главного героя сваливается слава, когда он выдает композиции группы за свои.

Де Армас должна была появиться в роли Роксаны, для которой Малик на шоу Джеймса Кордена спел бы «Something» Джорджа Харрисона. Но на финальном монтаже сцены с актрисой вырезали.

Сценарист Ричард Кертис объяснял Cinema Blend, что решили оставить только одну любовную линию — Малика и Элли, которую сыграла Лили Джеймс.

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