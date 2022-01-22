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Робби Уильямс продаст три картины Бэнкси из своей коллекции

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:55

Британский певец Робби Уилльямс продаст на аукционе Sotheby’s три работы под авторством Бэнкси. Торги состоятся в Лондоне 2 марта, передает Daily Mail.

На продажу выставят картины «Девочка с воздушным шаром», «Целующиеся полицейские» и «Изуродованная работа маслом (вертушки)». Работы анонимного уличного художника оцениваются в миллионы фунтов каждая.

«Я считаю, что это одни из его лучших картин, и мне нравится, что они тесно связаны с уличным искусством. Как коллекционер работ Бэнкси вы становитесь частью более широкого культурного движения», — сказал Уильямс.

В Sotheby’s заявили, что «Девочка с воздушным шаром» из коллекции Уильямса нарисована на металлической пластине и является первой в своем роде, появившейся на аукционе. Ее цена начинается от 2-3 млн фунтов стерлингов. Картина с полицейскими на холсте датируется 2005 годом и выставлена за 2,5–3,5 млн фунтов стерлингов. За «Вертушки» предлагается отдать столько же.

До торгов в Лондоне их привезут в нью-йоркские картинные галереи Sotheby’s, а 8 и 9 февраля покажут в Гонконге.

Это первый раз, когда Уильямс продает что‑либо из своей личной коллекции произведений искусства, и аукцион проводится после того, как он продал свой дом в Уилтшире с семью спальнями за 6,75 млн фунтов стерлингов (на 1,35 млн меньше, чем он заплатил в 2009 году).

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