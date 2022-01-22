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Любовные треугольники и раскрытые тайны: смотрим трейлер второго сезона «Милых магнолий»

Виктория Шанина
Сегодня в 14:55

В сети появился официальный трейлер второго сезона ромкома «Милые магнолии». Шоу вернется на Netflix 4 февраля.

Главными героинями по-прежнему являются подруги Мэдди, Хелен и Дана Сью. Судя по ролику, Мэдди наслаждается романом с Кэлом, параллельно избавляясь от бывшего мужа Билла. Дана Сью пытается разобраться в отношениях с Ронни, а у Хелен, кажется, будет сразу несколько женихов в новом сезоне.

По информации Screen Rant, первый сезон «Милых магнолий» был неким введением в историю жизни трех подруг из городка Серенити, штат Южная Каролина. Продолжение сериала будет наполнено слезами, смехом и прочими очень эмоциональными моментами.

Режиссерами шоу выступили Норман Бакли («Милые обманщицы»), Лаура Нисбет («Приятные хлопоты») и Келли Уильямс («Практика»). В ролях: Джоанна Гарсиа Суишер, Брук Эллиотт, Хизер Хидли, Карсон Роулэнд, Джейми Линн Спирс, Логан Аллен и другие.

Первый сезон «Милых магнолий» дебютировал на Netflix в мае 2020 года и очень быстро стал хитом. Тогда же сериал попал в топ-10 лучших шоу стриминговой платформы.

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