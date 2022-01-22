На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,6

В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает информагентство Киодо со ссылкой на японский метеоцентр и местных властей.

Сейсмическая активность была зафиксирована в префектурах Миядзаки и Оита острова Кюсю на юго-западе страны. Очаг находился на глубине 45 километров под водой, однако цунами за землетрясением не последовало.

Метеорологическое агентство отметило, что по японской шкале сейсмической активности землетрясение в Кюсю достигло 5 баллов. Там отметили, что в таких случаях обычно людям трудно двигаться и ходить без опоры на что‑либо стабильное.

В результате пострадали не менее 10 человек. В Оита с населением более 448 тыс. человек произошло временное отключение электроснабжения, сообщалось о разрывах водопровода.

94-летний мужчина, который живет в частном доме, рассказал Киодо, что на его участке рухнул двухметровый каменный забор, а обломки разлетелись по дороге.

«Я был удивлен, когда проснулся утром и вышел на улицу. У меня будут проблемы, если ремонт обойдется дорого», — заявил он.

За основными толчками последовали афтершоки в западных и центральных провинциях Японии. Самые мощные из них были магнитудой 4,5.

Пользователи твиттера показали, как землетрясение ощущалось из дома: