Рок-группа Papa Roach выпустила сингл «Stand Up», спродюсированный Джейсоном Эвиганом, который ранее также работал с Дуа Липой, Maroon 5 и G-Eazy. Об этом «Афише Daily» сообщили представители артистов.
Калифорнийские музыканты показали отрывок песни еще в прошлом году в проморолике «ESPN UFC», однако полную версию трека никто еще не слышал. По мнению группы, «Stand Up» воодушевляет и вселяет оптимизм.
«Звуча подобно гимну, этот сингл воодушевляет своей откровенной лирикой, эмоциональным вокалом и неповторимыми рок-аранжировками, блокируя окружающий шум современной действительности», — сказали представители Papa Roach.
Рок-группа Papa Roach появилась в Калифорнии в 1993 году и создавала музыку в жанрах хард-рок, рэп-рок и ню-метал. О последнем «Афиша Daily» рассказывала подробно.