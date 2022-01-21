Рок-группа Papa Roach выпустила сингл «Stand Up», спродюсированный Джейсоном Эвиганом, который ранее также работал с Дуа Липой, Maroon 5 и G-Eazy. Об этом «Афише Daily» сообщили представители артистов.

Калифорнийские музыканты показали отрывок песни еще в прошлом году в проморолике «ESPN UFC», однако полную версию трека никто еще не слышал. По мнению группы, «Stand Up» воодушевляет и вселяет оптимизм.