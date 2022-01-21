Корреспондентку из США в прямом эфире сбила машина. Она встала и продолжила репортаж

Корреспондентку американского телеканала WSAZ Тори Йоргей в прямом эфире сбил автомобиль. Она вела репортаж с места прорыва водопровода городе Данбар, штат Западная Вирджиния. Девушка серьезно не пострадала. Она упала, сбив камеру, но тут же встала на ноги и продолжила работу. «О боже, меня только что сбила машина. Но со мной все в порядке, Тим. Я окей, мы все в порядке. Все нормально. Знаете, ведь это прямой эфир. На самом деле, в колледже меня точно так же сбивала машина. Я так рада, что я в порядке», — восклицала Йоргей.

К журналистке обратилась женщина, которая была за рулем авто. Корреспондентка в прямом эфире ответила ей: «Мэм, вы так милы, и с вами все окей. О боже, вы знаете, это моя последняя рабочая неделя, и я думала, что такое произойдет». Ведущий новостей Тим Ирр спросил у корреспондентки, какое место она ударила. На что та заявила, что вся жизнь пронеслась у нее перед глазами. «Я думала, что стою в безопасном месте, но, очевидно, камеру нужно передвинуть», — сказала Йоргей. После чего репортерша продолжила рассказывать о прорыве водопровода. В соцсетях многие восхитились реакцией Йоргей и высказали ей слова поддержки.

She's definitely from Philly! — KatieGirl (@katiegirl29) January 20, 2022 «Она определенно из Филадельфии»

Но инцидент поднял и вопрос об опасности работы репортеров, в особенности на региональных медиарынках. Пользователи раскритиковали руководство телеканала, который не смог обеспечить безопасность сотрудницы.