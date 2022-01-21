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Корреспондентку из США в прямом эфире сбила машина. Она встала и продолжила репортаж

Семён Гудошников
Сегодня в 15:02

Корреспондентку американского телеканала WSAZ Тори Йоргей в прямом эфире сбил автомобиль. Она вела репортаж с места прорыва водопровода городе Данбар, штат Западная Вирджиния. Девушка серьезно не пострадала. Она упала, сбив камеру, но тут же встала на ноги и продолжила работу.

«О боже, меня только что сбила машина. Но со мной все в порядке, Тим. Я окей, мы все в порядке. Все нормально. Знаете, ведь это прямой эфир. На самом деле, в колледже меня точно так же сбивала машина. Я так рада, что я в порядке», — восклицала Йоргей.

К журналистке обратилась женщина, которая была за рулем авто. Корреспондентка в прямом эфире ответила ей: «Мэм, вы так милы, и с вами все окей. О боже, вы знаете, это моя последняя рабочая неделя, и я думала, что такое произойдет».

Ведущий новостей Тим Ирр спросил у корреспондентки, какое место она ударила. На что та заявила, что вся жизнь пронеслась у нее перед глазами. «Я думала, что стою в безопасном месте, но, очевидно, камеру нужно передвинуть», — сказала Йоргей. После чего репортерша продолжила рассказывать о прорыве водопровода.

В соцсетях многие восхитились реакцией Йоргей и высказали ей слова поддержки.

«Она определенно из Филадельфии»

Но инцидент поднял и вопрос об опасности работы репортеров, в особенности на региональных медиарынках. Пользователи раскритиковали руководство телеканала, который не смог обеспечить безопасность сотрудницы.

После инцидента Йоргей пригласили в студию, чтобы обсудить ситуацию. Она сказала, что с ней все в порядке и поблагодарила людей, высказавших слова поддержки.

«Это определенно был сумасшедший момент. После происшествия мой босс отвез меня в госпиталь. Там меня проверили: все хорошо, никаких сломанных костей. Они сказали, что немного поболит», — заявила девушка.

Она отметила, что, несмотря ни на что, любит свою работу и никогда от нее бы не отказалась.

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