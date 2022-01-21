Warner Bros. и Legendary снимут сиквел «Рождественской истории» 1983 года

Legendary и Warner Bros. готовятся снять продолжение классического рождественского фильма 1983 года «Рождественская история» для HBO Max. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером сиквела выступит Клей Кейтис, известный по картине «Рождественские хроники» 2018 года, а продюсерами — Винс Вон («Фред Клаус, брат Санты») и Питер Биллингсли, сыгравший мальчика Ральфа в оригинальном фильме. Сценарий напишет Ник Шенк («Нарко», «Судья», «Мужские слезы»).

Студии надеются воссоздать атмосферу первого фильма, чтобы показать, как уже повзрослевший Ральф воссоединяется с друзьями детства и пытается справиться с уходом из жизни отца.

В картине «Рождественская история» действие происходит в 1940 году в Индиане. Фильм рассказывает о девятилетнем мальчике Ральфе, который отчаянно мечтает о двухсотзарядной пневматической винтовке Красного Наездника.