Культурный центр ЗИЛ покажет документальные спектакли студентов Московской школы нового кино

С 27 по 31 января Культурный центр ЗИЛ покажет документальные спектакли студентов лабораторий главного режиссера Театра на Таганке Юрия Муравицкого в Московской школе нового кино. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

В основе работ — интервью с людьми, которых студенты встречали на улицах, в университете, на вокзале, на работе, в музеях, кафе и магазинах.

Цикл открывается постановкой «Желание быть». В нее вошли рассказы тридцати людей, которых объединяет стремление быть услышанными и принятыми. Авторы называют спектакль попыткой героев проговорить неудачи и избавиться от чувства стыда и растерянности.

29 января постановка «Шесть быстрых свиданий» коснется темы любви и технологий. В работе Gentle Guys, показ которой запланирован на 30 января, актрисы поговорят о мужской чувствительности, хрупкости и страхе быть непонятыми.

Завершит программу хип-хоп-концерт «Вне дома», чьей главной темой станет понятие неприкаянности. Его герои, военные, бывшие заключенные, студенты, полярники, украденные жены, — люди, находящиеся за пределами своего жилища и лишенные ощущения безопасности.

С 29 по 31 января будет работать подкаст-выставка «Радио тела» об отношениях с телом и принятии себя. Проект предполагает диалог, поэтому зрителям будет предложено рассказать свои истории и стать участниками подкаста.

Организаторы указывают, что в постановках используется ненормативная лексика. Возрастное ограничение — 18+. Вход на спектакли свободный, по предварительной регистрации.