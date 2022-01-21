Умер рок-музыкант и актер Марвин Ли Эдей, известный под псевдонимом Meat Loaf

Скончался американский рок-музыкант и актер Марвин Ли Эдей, известный под псевдонимом Meat Loaf. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

Эдею было 74 года. Причины смерти не раскрываются. В сообщении указано, что он умер в кругу семьи и друзей.

Как музыкант Meat Loaf приобрел известность в конце 1970-х после выхода дебютной пластинки «Bat Out of Hell», в звуке которой сочетались хард- и прогрессивный рок, тяготевшие при этом к поп-музыке. В 2003 году Rolling Stone включил полноформатник в список «500 величайших альбомов всех времен». Всего Эдей записал около 20 пластинок.

Эдей также много снимался в кино. Среди его работ — роли в «Бойцовском клубе», «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Фокусе» и «Мире Уэйна».