В Техасе 15-летний подросток изобрел обувь, которая генерирует энергию для зарядки телефона

15-летний подросток по имени Лино Марреро из штата Техас изобрел способ, как использовать энергию от ходьбы для работы гаджетов. Он создал вкладыш в обувь, генерирующий энергию для подзарядки аккумуляторов. Об этом сообщил Time.

Школьник подсчитал, что 12 минут ходьбы позволяют изобретению (его мальчик назвал Kinetic Kickz) заряжать телефон на 10%. Марреро уже проверил устройство: зимой 2021 года он успешно использовал его во время массовых отключений электроэнергии в Техасе.

После этого подросток доработал свое изобретение: он поместил вкладыши внутрь подошвы для удобства при ходьбе. Кроме того, обновленное устройство позволяет накопленной энергии направляться прямо в блок питания USB — таким образом ее можно использовать позже.

«Никто в моей семье не был инженером или кем‑то в этом роде. Поэтому я пошел в библиотеку, залез в интернет и сам узнал о пьезоэлектрических дисках и диодных мостовых выпрямителях», — рассказал Лино.

Идея Kinetic Kickz пришла к Марреро однажды после тренировки по футболу. У школьника разрядился телефон, и тот не смог позвонить своей маме, чтобы попросить ее забрать его с футбольного поля.

«Я пошел домой и все изучил. Проведя часы за чертежной доской, возясь с проводами и создав 10 разных прототипов, я создал „вставку“ для обуви, которая собирает кинетическую энергию и преобразует ее в энергию для зарядки мобильного телефона», — пояснил Марреро.

Вкладыш для зарядки телефона — не единственное изобретение Лино. Ранее он разработал «струнное кольцо», которое защищает пальцы музыкантов от мозолей при игре, а также более долговечную (а значит, экологичную) обувь со сменными подошвами.