«Я в ужасе от себя»: кинокритик Егор Беликов признал свою вину после обвинений в избиении девушки

Кинокритик Егор Беликов избил свою бывшую девушку Ольгу Житпелеву из‑за того, что та захотела завершить их отношения. Он признался в этом после того, как Житпелева рассказала о произошедшем в фейсбуке.
Девушка опубликовала на своей странице пост, в котором заявила, что Беликов применил к ней физическое насилие. «За то, что я захотела закончить почти полугодичные отношения и забрать свои вещи из его квартиры. Слава богу, он не нанес мне серьезных увечий», — написала она.
Житпелева сообщила, что встреча с экс-бойфрендом закончилась для нее «несколькими ссадинами, кровоподтеками и ушибами на лице и голове, да парочкой синяков на ногах». Все травмы она зафиксировала в травмпункте, после чего обратилась с заявлением в полицию.
По мнению девушки, обращение в правоохранительные органы вряд ли к чему-то приведет. «Физических признаков насилия мало. А неиллюзорный страх смерти, который я испытала, пока он вжимал меня своим весом в пол, душил и бил головой об пол, — никак не докажешь», — посетовала она.
Однако Ольга хотела бы уберечь других людей от агрессии Беликова. «Я знаю, что есть другие девушки, которые были в аналогичной ситуации. Едва ли не дословной. И я надеюсь, что когда‑нибудь они выскажутся. Никого не призываю: просто считаю, что о таких вещах важно говорить», — написала она.
Житпелева призналась, что ранее Беликов не бил ее, однако психологическое насилие, как считает девушка, присутствовало в их отношениях постоянно. По словам Ольги, кинокритик удерживал ее в квартире, угрожал суицидом и обещал написать записку, что она довела его до самоубийства.
Житпелева добавила, что Беликов неоднократно разрывал с ней отношения, а затем возвращался, прося прощения и используя «манипуляции в духе „Моя толстовка все еще пахнет тобой. Вот же я мразь, да?“». При этом жертвой себя Ольга не считает, утверждая, что «к происходящему причастны оба».
Беликов в ответ признался, что «совершил ужасные вещи» и является абьюзером, в том числе эмоциональным. «Обстоятельства не играют роли и в любом случае меня не оправдывают — это ничем нельзя оправдать», — написал он.
Кинокритик принес извинения бывшей девушке, отметив, что «такое невозможно простить». Он пообещал завтра же пойти в фонд «Насилию.нет»* «на консультацию для агрессоров и в целом к специалистам по управлению гневом».
Также Беликов заявил, что перевел фонду «Сестры» 100 тыс. рублей. По словам журналиста, для него эта сумма — «большие деньги». «Я знаю, что это не индульгенция, но я правда не знаю, что еще могу сделать. Это чудовищно», — сказал он.
Позднее Ольга Житпелева опубликовала в фейсбуке еще один пост. В нем она сказала, что не хотела бы разрушать жизнь Беликова и его карьеру. По ее мнению, кинокритику нужна помощь. «Я видела другую его сторону», — пояснила она.
Девушка назвала бывшего возлюбленного «невероятно талантливым» и попросила «не ставить крест» на его карьере. «Да, мне бы хотелось некоего, скажем так, отмщения. Но я не хочу, чтобы его жизнь и карьеру систематически рушили», — призналась она.
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