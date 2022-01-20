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Замглавы Минтранса обвинили в мошенничестве в особо крупном размере

Юлия Онодэра
Вчера в 23:22

Заместителю министра транспорта России Владимиру Токареву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Следствие полагает, что Токарев и другие фигуранты дела причастны к мошенничеству, совершенному группой лиц в 2016–2018 годах по предварительному сговору с использованием служебного положения.

В этот период Токарев вовлек ряд лиц из ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «Главстройинвест» в противоправную деятельность. Ее целью было хищение денег организации, где Токарев занимал должность первого замгендиректора — ООО «СпецТрансСтрой».

Правоохранители провели обыски в служебном кабинете замглавы Минстранса и его домовладении, а также дома у еще одного фигуранта. В тот же день, 19 января, Токарева задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Меру пресечения для Токарева выберет Хорошевский районный суд Москвы. Когда состоится судебное заседание, не сообщается. В МВД отметили, что это произойдет в ближайшее время.

«СпецТрансСтрой» — один из крупнейших подрядчиков РЖД. Организация получила в 2016–2019 годах контракты на более чем 100 млрд рублей. Они были связаны со строительством Восточного полигона. Позднее компания обанкротилась.

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