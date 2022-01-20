Четвертый сезон «Разочарования» выйдет в феврале

Фантастический ситком Мэтта Гренинга вернется на Netflix 9 февраля. «Тайна происхождения Страны Грез и ставки на ее будущее становятся все более ясными по мере того, как наша троица и король Зег отправляются в путешествия, которые в конечном счете будут связаны с судьбой королевства», — сказано в официальном логлайне сериала.

Отмечается, что главные герои принцесса Бин, демон Люцик и эльф Эльфо воссоединятся и побывают в разных местах — от глубин ада до облаков рая и везде между ними, включая райские кущи, Огреландию, Стимленд, Зачарованный лес, подводный мир и другие места.

В четвертом сезоне к озвучке вернутся Эрика Андре, Нат Факсон, а также новички Джон Ди Маджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс МакНилл, Дэвид Херман и многие другие.

Первый сезон «Разочарования» вышел на Netflix в августе 2018 года. Рецензию «Афиши Daily» на него вы можете прочитать здесь. Кроме того, можно пройти наш тест и узнать, кто вы из персонажей этого шоу.