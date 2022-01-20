К 2024 году в космосе построят первую киностудию

Компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E), которая спродюсирует грядущий космический фильм Тома Круза, построит к 2024 году дополнительный модуль МКС со спортивной ареной и киностудией. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, модуль под названием SEE-1 будет предназначен для проведения кино, телевизионных и спортивных мероприятий, а также для художников, продюсеров и творческих работников, которые хотят создавать контент в условиях микрогравитации на низкой орбите. Отмечается, что объекты позволят разрабатывать, производить, записывать и транслировать контент.

Строительством SEE-1 займется компания Axiom Space, которая в январе 2020 года получила на это разрешение NASA. Модуль будет пристыкован к коммерческому модулю Axiom под названием Axiom Station. На нем будут размещены и другие коммерческие предприятия, в том числе и для космического туризма. Станция Axiom отделится от МКС в 2028 году.

Британская компания S.E.E была основана российскими предпринимателями и продюсерами Еленой и Дмитрием Лесневскими. По их словам, в настоящее время планируется запустить раунд сбора средств для реализации проекта.