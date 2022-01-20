В сети появился трейлер шестого сезона сериала «Чужестранка». Его опубликовали на официальном ютьюб-канале приложения Starz. Именно на этом сервисе состоится премьера новых серий шоу, она намечена на 6 марта.
Продолжение сериала расскажет о жизни Джейми и Клэр в начале Войны за независимость. Шоу покажет, какой сложной была жизнь первых переселенцев в Америке, с какими угрозами и дилеммами им предстояло столкнуться.
Сериал основан на одноименных романах Дианы Габалдон. В драме снимаются Катрина Балф, Тобиас Мензис, Сэм Хьюэн, Софи Скелтон, Ричард Рэнкин, Марк Льюис Джонс, Джессика Рейнолдс, Александер Влахос, Джон Белл и Лорен Лайл.
Исполнительными продюсерами «Чужестранки» выступают Мэттью Б.Робертс, Рональд Д.Мур, Мэрил Дэвис, Энди Харрис, Тони Графия и Джим Колберг. Сериал уже продлен на седьмой сезон. В нем, как и в шестом, будет 12 эпизодов. Они будут основаны на книгах «Дыхание снега и пепла» и «Эхо в кости».