В сети появился трейлер шестого сезона сериала «Чужестранка». Его опубликовали на официальном ютьюб-канале приложения Starz. Именно на этом сервисе состоится премьера новых серий шоу, она намечена на 6 марта.

Продолжение сериала расскажет о жизни Джейми и Клэр в начале Войны за независимость. Шоу покажет, какой сложной была жизнь первых переселенцев в Америке, с какими угрозами и дилеммами им предстояло столкнуться.