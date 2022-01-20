США ввели индивидуальные санкции против украинских политиков из‑за «действий России за рубежом»

Министерство финансов США ввело индивидуальные санкции против четырех украинских политиков из‑за «причиняющих вред действий России за рубежом». Сообщение появилось на сайте ведомства.

В перечень попали депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак и Олег Волошин, экс-депутат Владимир Олейник, а также бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович.

Они оказались в перечне SDN (Specially Designated Nationals, англ. — Специально обозначенные лица). В нем перечислены люди, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом.

Минфин Соединенных Штатов утверждает, что перечисленные украинские политики «работают под управлением ФСБ, в прошлом они занимали определенные роли в кампании России по дестабилизации независимых государств, включая США», передает Reuters.

«[Введение санкций] демонстрирует, что мы солидарны с украинским правительством в его стремлении идентифицировать, предать огласке и остановить попытки дестабилизации внутри Украины», — приводит агентство слова неназванного представителя американской администрации.