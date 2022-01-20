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США ввели индивидуальные санкции против украинских политиков из‑за «действий России за рубежом»

Денис Ламехов
Сегодня в 18:41

Министерство финансов США ввело индивидуальные санкции против четырех украинских политиков из‑за «причиняющих вред действий России за рубежом». Сообщение появилось на сайте ведомства.

В перечень попали депутаты Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарас Козак и Олег Волошин, экс-депутат Владимир Олейник, а также бывший замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Сивкович.

Они оказались в перечне SDN (Specially Designated Nationals, англ. — Специально обозначенные лица). В нем перечислены люди, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом.

Минфин Соединенных Штатов утверждает, что перечисленные украинские политики «работают под управлением ФСБ, в прошлом они занимали определенные роли в кампании России по дестабилизации независимых государств, включая США», передает Reuters.

«[Введение санкций] демонстрирует, что мы солидарны с украинским правительством в его стремлении идентифицировать, предать огласке и остановить попытки дестабилизации внутри Украины», — приводит агентство слова неназванного представителя американской администрации.

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