Мурашко: повторная заболеваемость COVID-19 в России выросла в 5–10 раз из‑за «Омикрона»

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что повторная заболеваемость коронавирусом в России выросла в 5–10 раз из‑за появления в стране «Омикрон»-штамма. Об этом сообщает «Интерфакс».

Агентство передает, что Мурашко сослался на данные нескольких исследований, однако не приводит подробностей. Министр добавил, что при попадании на территорию страны «Омикрон» становится доминирующим вариантом за три-четыре недели, однако в России течение этого процесса отличается в зависимости от региона.

«Мы видели, что основные очаги формируются в крупных мегаполисах», — отметил он. Мурашко добавил, что система здравоохранения перестраивается под особенности нового штамма.

В России десятый день подряд растет заболеваемость COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировали 38 850 новых случаев — это максимум с 13 ноября и на 4951 превосходит вчерашнее значение.

Почти треть новых случаев приходится на Москву, где выявили 11 557 заражений. Это максимальное значение для города за все время пандемии.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 332,6 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (66,2 млн), на втором — Индия (37,9 млн), на третьем — Бразилия (23 млн), на четвертом — Великобритания (15,3 млн), на пятом — Франция (14,3 млн).