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Минспорт России утвердил стандарты подготовки киберспортсменов. Среди нормативов — бег и приседания

Виктория Шанина
Сегодня в 14:28

Министерство спорта России и Федерация компьютерного спорта (ФКС) утвердили программу подготовки по киберспорту. Соответствующий документ появился на официальном сайте правовой информации.

Согласно стандартам, киберспортсмены должны будут проходить физическую, техническую, тактическую, теоретическую и психологическую подготовку. Для попадания в группу высшего мастерства необходимо сдать нормативы.

Мужчины должны пробежать три километра за 15 минут и без остановки присесть 25 раз, а женщины — пробежать два километра за 12 минут и присесть 23 раза. Также в числе обязательных нормативов — наклоны вперед и подъемы туловища.

Все киберспортсмены обязаны пройти тест на определение технического мастерства. Какие задания в него попадут, пока неизвестно.

Также в документе указан перечень оборудования для киберспортивной подготовки. В него попали в том числе компьютер с башенным кулером для охлаждения процессора, оперативной памятью не менее 16 ГБ и жестким диском емкостью не менее 2 Тб, монитор не менее 19 дюймов по диагонали, мышь и гарнитура.

Президент ФКС Дмитрий Смит рассказал «Газете.ru», что теперь в России официально могут открываться секции по компьютерному спорту, а также разрабатываться и утверждаться программы подготовки киберспортсменов.

«Это важный этап в развитии нашего вида спорта. Ожидаем появления еще большего количества сильных спортсменов, которые не только зададут высокую планку на внутрироссийских соревнованиях, но и будут представлять Россию на мировой киберспортивной арене», — заявил Смит.

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