Новый посол России в ЦАР заявил, что российских журналистов в 2018 году могли убить боевики 3R

Новый посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов сказал, что, по предварительным данным, трех российских журналистов в ЦАР в 2018 году убили боевики незаконного вооруженного формирования 3R. Такую версию он высказал в интервью РИА «Новости».

«Как известно, журналисты передвигались ночью без охраны по трассе Декоа-Сибю <…> По предварительной версии, их остановили и убили боевики из незаконного вооруженного формирования 3R», — заявил он.

Посол отметил, что «в декабре 2020 года 3R в коалиции с другими бандитскими группировками напала на Банги, погибло много мирных жителей, Банги не был взят». «Армия ЦАР смогла отбросить бандитов от Банги и в начале 2021 года выдавить незаконные вооруженные формирования за границы ЦАР», — добавил он.

Документалист Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и журналист Орхан Джемаль были убиты в конце июля 2018 года в Центральноафриканской Республике. Там они снимали документальный фильм о работе российской частной военной компании «Вагнер», деятельность которой связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. Картина создавалась по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.

По данным российского МИДа, на журналистов напали неизвестные с целью грабежа и убили их, когда те попытались оказать сопротивление. К такой же версии пришел Следственный комитет, который заявил, что журналистов убили жители ЦАР или соседних стран, чтобы завладеть их фото- и видеоаппаратурой.

Центр «Досье» Ходорковского назвал официальную версию не соответствующей действительности. Согласно его расследованию, эту версию придумали сотрудники структур Евгения Пригожина, а нападение на журналистов заранее спланировали правоохранительные органы ЦАР.