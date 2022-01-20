На них можно увидеть уже полюбившихся зрителям героев шоу, например, Дафну, королеву Шарлотту и семейство Фезерингтонов. Кроме того, фотографии представили новых персонажей, в первую очередь сестер Эдвину и Кейт. Их в сериале сыграли Чаритра Чандран и Симон Эшли.

Стриминговый сервис Netflix показал первые кадры из грядущего второго сезона сериала «Бриджертоны», поставленного по мотивам романов Джулии Куинн. Снимки появились в инстаграме платформы.

По сюжету девушки прибудут в Великобританию из Индии и встретят Энтони Бриджертона, старшего брата Дафны, главной героини первого сезона. Лорд начнет ухаживать за Эдвиной, однако вскоре познакомится с ее более резкой и менее очарованной им сестрой.

Судя по снимку, где Энтони танцует с Кейт, молодые аристократы сблизятся. Каким окажется их общение, станет ли оно романтическим, неизвестно. Премьера второго сезона «Бриджертонов» состоится 25 марта.