ЦСКА представил нового игрока Юсуфа Языджи в ролике со словами «Это Россия, у нас тут много Наташ»

Дело в том, что в ролике показали придуманную переписку между официальным аккаунтом ЦСКА в инстаграме и футболистом. В ней представители клуба якобы убеждают Языджи подписать контракт, заявляя: «Это Россия, у нас тут много Наташ». В ответ игрок немедленно соглашается.

Футбольный клуб ЦСКА опубликовал в соцсетях ролик с представлением своего нового игрока — турецкого полузащитник Юсуфа Языджи. Видео получилось скандальным: оно обидело многих поклонников, в особенности женщин.

Слово «Наташа» в турецком языке зачастую используется для обозначения девушки славянского происхождения, занимающейся проституцией или просто ведущей себя откровенно и вызывающе. Поэтому ролик ЦСКА и оскорбил болельщиков.

Главный редактор CSKA TV Катерина Кирильчева извинилась перед фанатами и самим Языджи, а также взяла вину за создание сценария скандального ролика на себя.

«Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным», — сказала она.

Директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов заявил, что ответственные за публикацию видео сотрудники отстранены от работы. «Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо», — добавил он.