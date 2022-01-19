Замглавы Минтранса России задержан по делу о коррупции

Заместителя главы Минтранса России Владимира Токарева задержали по делу о коррупции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, Токарев задержан как подозреваемый в порядке статьи 91 УПК. Статья обвинения не называется, отмечается, что уголовное дело не связано с работой в ведомстве.

«Оно относится к периоду, когда Токарев был замглавы компании „Спецтрансстрой“», — сказал собеседник агентства.

РБК со ссылкой на знакомого Токарева и его бывшего коллегу пишет, что еще до Нового года замглавы написал заявление об увольнении. После этого он «в Минтрансе не появлялся».

Ранее сообщалось, что Токарев доставлен в Управление МВД по Центральному федеральному округу в рамках следствия по делу о коррупции. Источник ТАСС заявил, что оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ.

Владимир Токарев начал работать в УВД по Белгородской области в 2000 году. Он был замминистром регионального развития, замминистром строительства и жилищно-коммунального хозяйства, первым заместителем гендиректора ООО «Спецтрансстрой». С 2021 года назначен на должность заместителя министра транспорта России.